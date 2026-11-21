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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 67
Al-Kahf
67
18:67
قال انك لن تستطيع معي صبرا ٦٧
قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٦٧
قَالَ
ﲈ
إِنَّكَ
ﲉ
لَن
ﲊ
تَسۡتَطِيعَ
ﲋ
مَعِيَ
ﲌ
صَبۡرٗا
ﲍ
٦٧
ﲎ
Ai (Hidri) tha: “Sigurisht, ti nuk do të mund të kesh durim me mua!”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.