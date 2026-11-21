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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 57
Al-Kahf
57
18:57
ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا ٥٧
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًۭا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٥٧
وَمَنۡ
ﱺ
أَظۡلَمُ
ﱻ
مِمَّن
ﱼ
ذُكِّرَ
ﱽ
بِـَٔايَٰتِ
ﱾ
رَبِّهِۦ
ﱿ
فَأَعۡرَضَ
ﲀ
عَنۡهَا
ﲁ
وَنَسِيَ
ﲂ
مَا
ﲃ
قَدَّمَتۡ
ﲄ
يَدَاهُۚ
ﲅﲆ
إِنَّا
ﲇ
جَعَلۡنَا
ﲈ
عَلَىٰ
ﲉ
قُلُوبِهِمۡ
ﲊ
أَكِنَّةً
ﲋ
أَن
ﲌ
يَفۡقَهُوهُ
ﲍ
وَفِيٓ
ﲎ
ءَاذَانِهِمۡ
ﲏ
وَقۡرٗاۖ
ﲐﲑ
وَإِن
ﲒ
تَدۡعُهُمۡ
ﲓ
إِلَى
ﲔ
ٱلۡهُدَىٰ
ﲕ
فَلَن
ﲖ
يَهۡتَدُوٓاْ
ﲗ
إِذًا
ﲘ
أَبَدٗا
ﲙ
٥٧
ﲚ
Kush është më zullumqarë se ai që është këshilluar me argumentet e Zotit të vet, e ua kthejn shpinën atyre dhe harron atë që vetë e punoi? Ne kemi vënë mbi zemrat e tyre mbulesë në mënyrë që të mos e kuptojnë atë (Kur’anin), kurse në veshët e tyre shurdhim, andaj edhe nëse i thërret ti ata nërrugë të drejtë, ata si të tillë nuk do të udhëzohen kurrë.
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