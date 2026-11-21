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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 52
Al-Kahf
52
18:52
ويوم يقول نادوا شركايي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ٥٢
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًۭا ٥٢
وَيَوۡمَ
ﲸ
يَقُولُ
ﲹ
نَادُواْ
ﲺ
شُرَكَآءِيَ
ﲻ
ٱلَّذِينَ
ﲼ
زَعَمۡتُمۡ
ﲽ
فَدَعَوۡهُمۡ
ﲾ
فَلَمۡ
ﲿ
يَسۡتَجِيبُواْ
ﳀ
لَهُمۡ
ﳁ
وَجَعَلۡنَا
ﳂ
بَيۡنَهُم
ﳃ
مَّوۡبِقٗا
ﳄ
٥٢
ﳅ
E ditën kur Ai thotë: “Thirrni ata, për të cilët menduat se janë bashpuntorët e Mij!” I thërrasin, por ata nuk u përgjigjen (për ndihmë) atyre dhe ato lidhjet e tyre (në dynja) Ne i zhdukim.
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Tafsir Fathul Majid
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