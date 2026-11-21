[ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ] كاتێك ئێمه به فریشتهكانمان وت كڕنۆشی ڕێزو ئیحترام و بهگهورهزانین بۆ ئادهم بهرن [ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ] ههموویان كڕنۆشیان برد تهنها ئیبلیس نهبێ كه ڕهتی كردهوه كڕنۆش بۆ ئادهم بهرێت و وتی: من لهو باشترم منت له ئاگر دروست كردووه ئهوت له خۆڵ دروست كردووه [ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ] وه ئیبلیس مهلائیكهت نهبووه بهڵكو له جنی بوو [ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ] وه له گوێڕایهڵی و فهرمانی خوای گهوره دهرچوو [ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ] ئایا ئێوه ئیبلیس و نهوهكانی ئهكهنه دۆست و پشتیوانی خۆتان جگه له من له دوای ئهوهی كه بێ فهرمانی خوای گهورهی كرد [ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ] له كاتێكدا ئهوان دوژمنی ئاشكرای ئێوهن [ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥٠) ] خراپترین شته كه ستهمكاران خۆشهویستی و پشتیوانی خوای گهوره ئهگۆڕنهوه به شهیتان .