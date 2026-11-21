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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 49
Al-Kahf
49
18:49
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هاذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ٤٩
وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًۭا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًۭا ٤٩
وَوُضِعَ
ﱮ
ٱلۡكِتَٰبُ
ﱯ
فَتَرَى
ﱰ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﱱ
مُشۡفِقِينَ
ﱲ
مِمَّا
ﱳ
فِيهِ
ﱴ
وَيَقُولُونَ
ﱵ
يَٰوَيۡلَتَنَا
ﱶ
مَالِ
ﱷ
هَٰذَا
ﱸ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱹ
لَا
ﱺ
يُغَادِرُ
ﱻ
صَغِيرَةٗ
ﱼ
وَلَا
ﱽ
كَبِيرَةً
ﱾ
إِلَّآ
ﱿ
أَحۡصَىٰهَاۚ
ﲀﲁ
وَوَجَدُواْ
ﲂ
مَا
ﲃ
عَمِلُواْ
ﲄ
حَاضِرٗاۗ
ﲅﲆ
وَلَا
ﲇ
يَظۡلِمُ
ﲈ
رَبُّكَ
ﲉ
أَحَدٗا
ﲊ
٤٩
ﲋ
Dhe vihet libri (i veprave), e i sheh mëkatarët të frikësuar nga shënimet që janë në të dh thonë: “Të mjerët ne, ç’është puna e këtij libri që nuk ka lënë as (mëkat) të vogël e as të madh pa e përfshirë?” dhe atë që vepruan e gjejnë të gatshme - prezente, e Zoti yt nuk i bën padrejt askujt.
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