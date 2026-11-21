Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 48
Al-Kahf
48
18:48
وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الن نجعل لكم موعدا ٤٨
وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّۭا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًۭا ٤٨
وَعُرِضُواْ
ﱜ
عَلَىٰ
ﱝ
رَبِّكَ
ﱞ
صَفّٗا
ﱟ
لَّقَدۡ
ﱠ
جِئۡتُمُونَا
ﱡ
كَمَا
ﱢ
خَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱣ
أَوَّلَ
ﱤ
مَرَّةِۭۚ
ﱥﱦ
بَلۡ
ﱧ
زَعَمۡتُمۡ
ﱨ
أَلَّن
ﱩ
نَّجۡعَلَ
ﱪ
لَكُم
ﱫ
مَّوۡعِدٗا
ﱬ
٤٨
ﱭ
Dhe vihet libri (i veprave), e i sheh mëkatarët të frikësuar nga shënimet që janë në të dh thonë: “Të mjerët ne, ç’është puna e këtij libri që nuk ka lënë as (mëkat) të vogël e as të madh pa e përfshirë?” dhe atë që vepruan e gjejnë të gatshme - prezente, e Zoti yt nuk i bën padrejt askujt.
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.