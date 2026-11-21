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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 47
Al-Kahf
47
18:47
ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ٤٧
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةًۭ وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًۭا ٤٧
وَيَوۡمَ
ﱐ
نُسَيِّرُ
ﱑ
ٱلۡجِبَالَ
ﱒ
وَتَرَى
ﱓ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱔ
بَارِزَةٗ
ﱕ
وَحَشَرۡنَٰهُمۡ
ﱖ
فَلَمۡ
ﱗ
نُغَادِرۡ
ﱘ
مِنۡهُمۡ
ﱙ
أَحَدٗا
ﱚ
٤٧
ﱛ
(Prkujto) Ditën kur Ne i shkulim kodrat, dhe tokën e sheh të sheshtë (të zbuluar) dhe Ne i tubojmë ata e nuk na mbete asnjë prej tyre pa e tubuar.
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