Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 46
Al-Kahf
46
18:46
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ٤٦
ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَـٰقِيَـٰتُ ٱلصَّـٰلِحَـٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ أَمَلًۭا ٤٦
ٱلۡمَالُ
ﱁ
وَٱلۡبَنُونَ
ﱂ
زِينَةُ
ﱃ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱄ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱅﱆ
وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ
ﱇ
ٱلصَّٰلِحَٰتُ
ﱈ
خَيۡرٌ
ﱉ
عِندَ
ﱊ
رَبِّكَ
ﱋ
ثَوَابٗا
ﱌ
وَخَيۡرٌ
ﱍ
أَمَلٗا
ﱎ
٤٦
ﱏ
pasuria dhe fëmijët janë stoli e kësaj bote, kurse veprat e mira (frtyi i të cilave është i përjetshëm) janë shpërblimi më i mirë te Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë.
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.