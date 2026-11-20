Всевышний повелел Своему пророку и всем, кто унаследовал от него истинное знание, приводить людям притчу о мирской жизни, дабы каждый человек имел полное представление о видимой и невидимой сторонах жизни на земле. Благодаря этому люди получают возможность сравнить мирскую жизнь с вечной жизнью после смерти и отдать предпочтение той из них, которая более всего заслуживает этого. Мирская жизнь подобна дождю, который выпадает на землю и заставляет растения произрастать и зеленеть. Они цветут и доставляют людям много радости, а наряду с этим привлекают к себе взоры многих беспечных невежд. Но приходит время, когда они превращаются в сухие былинки, разносимые ветром. Восхитительная зелень, яркие краски, прекрасные виды - все исчезает, и земля покрывается пылью и песком. Люди перестают любоваться ею и отворачиваются от нее. То же самое можно сказать о мирской жизни. Человек наслаждается своей молодостью, стремиться превзойти своих друзей и сверстников, зарабатывает дирхемы и динары, получает удовольствие от земных прелестей и каждый миг пытается удовлетворить свои многочисленные желания. Он думает, что это будет продолжаться целую вечность, но внезапно он расстается с жизнью или теряет свое богатство. Он перестает радоваться и лишается удовольствий, а его сердце переполняется страданиями. Человек расстается с молодостью, теряет былую силу, лишается богатства и оказывается наедине со своими добрыми или злыми деяниями. И тогда грешник осознает всю тяжесть своего положения и начинает кусать себе пальцы. Он хочет начать жизнь заново не для того, чтобы вновь наслаждаться мирскими прелестями, а для того, чтобы восполнить упущенное благодаря искреннему покаянию и праведным деяниям. Благоразумный праведник всегда чувствует себя на месте такого человека и говорит себе: «Представь себе, что ты умер, потому что тебе не удастся избежать этой участи. В каком же положении тебе хочется оказаться? Ты можешь выбрать мирскую жизнь и наслаждаться ею, как это делает пастбищный скот. Но есть и другой выбор. Ты можешь трудиться ради жизни, в которой человек наслаждается вечными благами, отдыхает в прохладной тени и пользуется щедротами, доставляют радость сердцам и которыми упиваются взоры». Судя по этому выбору, можно определить, кого Аллах наставляет на прямой путь, а кого бросает на произвол судьбы; кому суждено приобрести великий удел, а кому суждено оказаться в убытке. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал: