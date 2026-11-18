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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 4
Al-Kahf
4
18:4
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ٤
وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ٤
وَيُنذِرَ
ﳎ
ٱلَّذِينَ
ﳏ
قَالُواْ
ﳐ
ٱتَّخَذَ
ﳑ
ٱللَّهُ
ﳒ
وَلَدٗا
ﳓ
٤
ﳔ
Për t’ua tërhequr vërejtjen atyre që thanë se All-llahu ka fëmijë.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.