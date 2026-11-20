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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 39
Al-Kahf
39
18:39
ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا ٣٩
وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًۭا وَوَلَدًۭا ٣٩
وَلَوۡلَآ
ﱵ
إِذۡ
ﱶ
دَخَلۡتَ
ﱷ
جَنَّتَكَ
ﱸ
قُلۡتَ
ﱹ
مَا
ﱺ
شَآءَ
ﱻ
ٱللَّهُ
ﱼ
لَا
ﱽ
قُوَّةَ
ﱾ
إِلَّا
ﱿ
بِٱللَّهِۚ
ﲀﲁ
إِن
ﲂ
تَرَنِ
ﲃ
أَنَا۠
ﲄ
أَقَلَّ
ﲅ
مِنكَ
ﲆ
مَالٗا
ﲇ
وَوَلَدٗا
ﲈ
٣٩
ﲉ
E pse ti kur hyre në kopshtin tënd nuk the: “Ma shaell llah, la kuvete il-la bil lah” - (Allhu çka do, bëhet, s’ka fuqi pa ndihmën e Tij). Nëse ti më sheh mua se unë kam më pak prej teje edhe pasuri edhe fëmijë (krah më të dobët).
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