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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 36
Al-Kahf
36
18:36
وما اظن الساعة قايمة ولين رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا ٣٦
وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةًۭ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًۭا مِّنْهَا مُنقَلَبًۭا ٣٦
وَمَآ
ﱎ
أَظُنُّ
ﱏ
ٱلسَّاعَةَ
ﱐ
قَآئِمَةٗ
ﱑ
وَلَئِن
ﱒ
رُّدِدتُّ
ﱓ
إِلَىٰ
ﱔ
رَبِّي
ﱕ
لَأَجِدَنَّ
ﱖ
خَيۡرٗا
ﱗ
مِّنۡهَا
ﱘ
مُنقَلَبٗا
ﱙ
٣٦
ﱚ
Dhe nuk besoj se do të ndodhë kijameti, (dita e gjykimit), por nëse bëhet që të kthehem te Zoti im, padyshim do të gjej ardhmëri edhe më të mirë se kjo.
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