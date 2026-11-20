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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 32
Al-Kahf
32
18:32
۞ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ٣٢
۞ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًۭا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَـٰبٍۢ وَحَفَفْنَـٰهُمَا بِنَخْلٍۢ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًۭا ٣٢
۞ وَٱضۡرِبۡ
ﲮ ﲯ
لَهُم
ﲰ
مَّثَلٗا
ﲱ
رَّجُلَيۡنِ
ﲲ
جَعَلۡنَا
ﲳ
لِأَحَدِهِمَا
ﲴ
جَنَّتَيۡنِ
ﲵ
مِنۡ
ﲶ
أَعۡنَٰبٖ
ﲷ
وَحَفَفۡنَٰهُمَا
ﲸ
بِنَخۡلٖ
ﲹ
وَجَعَلۡنَا
ﲺ
بَيۡنَهُمَا
ﲻ
زَرۡعٗا
ﲼ
٣٢
ﲽ
E ti sillu atyre (që kërkuan t’i largosh varfanjakët) si shembul dy njerëz; njërit prej tyre i dhamë dy kopshte (vreshta) nga rrushi dhe ato i rrethuam me hurma, e në mes atyre djave bimë tjera.
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Tafsir Fathul Majid
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