Расскажи людям притчу о двух мужах, один из которых благодарил своего Господа за ниспосланные ему щедроты, тогда как второй отказывался благодарить Его. Поведай людям о том, как они поступали, что говорили и к чему привели их поступки. Расскажи рабам Божьим о том наказании и вознаграждении, которое ожидает таких людей при жизни на земле и после смерти, и пусть они задумаются над их судьбой и сделают полезные выводы из этой истории. И смысл этой притчи не в том, кем именно были эти двое мужей. Люди должны размышлять над этой притчей, потому что такие мужи встречаются во все времена и в любой стране. При этом они должны довольствоваться тем, что сообщил Аллах, и если они попытаются строить догадки об их дальнейшей судьбе, то взвалят на свои плечи тяжелое бремя ответственности. Один из двух мужей был неблагодарным человеком и отказывался признавать великие милости Аллаха, Который одарил его двумя прекрасными садами. В них росли различные фруктовые деревья, среди которых выделялись виноградник и финиковые пальмы. Виноград рос в центральной части обоих садов, а вокруг него возвышались пальмы, и это придавало обоим садам удивительный вид. Солнечные лучи и ветра ласкали эти деревья и делали их плоды спелыми и сочными, а между этими двумя садами находилась богатая нива. После всего сказанного остается лишь спросить, каким выдавался урожай в этих садах, и хватало ли деревьям воды? Вот почему далее Всевышний Аллах сказал: