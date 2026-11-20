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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 31
Al-Kahf
31
18:31
اولايك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكيين فيها على الارايك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ٣١
أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍۢ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًۭا مِّن سُندُسٍۢ وَإِسْتَبْرَقٍۢ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًۭا ٣١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲐ
لَهُمۡ
ﲑ
جَنَّٰتُ
ﲒ
عَدۡنٖ
ﲓ
تَجۡرِي
ﲔ
مِن
ﲕ
تَحۡتِهِمُ
ﲖ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﲗ
يُحَلَّوۡنَ
ﲘ
فِيهَا
ﲙ
مِنۡ
ﲚ
أَسَاوِرَ
ﲛ
مِن
ﲜ
ذَهَبٖ
ﲝ
وَيَلۡبَسُونَ
ﲞ
ثِيَابًا
ﲟ
خُضۡرٗا
ﲠ
مِّن
ﲡ
سُندُسٖ
ﲢ
وَإِسۡتَبۡرَقٖ
ﲣ
مُّتَّكِـِٔينَ
ﲤ
فِيهَا
ﲥ
عَلَى
ﲦ
ٱلۡأَرَآئِكِۚ
ﲧﲨ
نِعۡمَ
ﲩ
ٱلثَّوَابُ
ﲪ
وَحَسُنَتۡ
ﲫ
مُرۡتَفَقٗا
ﲬ
٣١
ﲭ
Të tillët e kanë vendin në Xhennetin e Adnit, nën të cilin rrjedhin lumenj; e aty stolisen me rrathë të artë dore dhe ata veshin rrobe të gjelbërta prej mëndafshi të hollë e të trashë, janë mbështetur aty në shtretër. Sa shpërblim i mrekulleshëm është dhe sa vend i bukur është ai.
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