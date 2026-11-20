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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 29
Al-Kahf
29
18:29
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا ٢٩
وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍۢ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩
وَقُلِ
ﱢ
ٱلۡحَقُّ
ﱣ
مِن
ﱤ
رَّبِّكُمۡۖ
ﱥﱦ
فَمَن
ﱧ
شَآءَ
ﱨ
فَلۡيُؤۡمِن
ﱩ
وَمَن
ﱪ
شَآءَ
ﱫ
فَلۡيَكۡفُرۡۚ
ﱬﱭ
إِنَّآ
ﱮ
أَعۡتَدۡنَا
ﱯ
لِلظَّٰلِمِينَ
ﱰ
نَارًا
ﱱ
أَحَاطَ
ﱲ
بِهِمۡ
ﱳ
سُرَادِقُهَاۚ
ﱴﱵ
وَإِن
ﱶ
يَسۡتَغِيثُواْ
ﱷ
يُغَاثُواْ
ﱸ
بِمَآءٖ
ﱹ
كَٱلۡمُهۡلِ
ﱺ
يَشۡوِي
ﱻ
ٱلۡوُجُوهَۚ
ﱼﱽ
بِئۡسَ
ﱾ
ٱلشَّرَابُ
ﱿ
وَسَآءَتۡ
ﲀ
مُرۡتَفَقًا
ﲁ
٢٩
ﲂ
E ti thuaj: “E vërteta është nga Zoti juaj, e kush të dojë, le të besojë, e kush të dojë, le të mohojë. Ne kemi përgaditur për jobesimtarët zjarr që muret e tij (të flakës) i rrethojnë ata, e nëse kërkojnë shpëtim, ndihmohen me një ujë si katran që përzhit fytyrat. E shëmtuar është ajo pije, e vend i keq është ai”.
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