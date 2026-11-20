﴿وَقُلِ﴾ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هَذَا الْقُرْآن ﴿ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَاۤءَ فَلۡیُؤۡمِن وَمَن شَاۤءَ فَلۡیَكۡفُرۡۚ﴾ تَهْدِيد لَهُمْ ﴿إِنَّاۤ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّـٰلِمِینَ﴾ أَيْ الْكَافِرِينَ ﴿نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ﴾ مَا أَحَاطَ بِهَا ﴿وَإِن یَسۡتَغِیثُوا۟ یُغَاثُوا۟ بِمَاۤءࣲ كَٱلۡمُهۡلِ﴾ كَعَكَرِ الزَّيْت ﴿یَشۡوِی ٱلۡوُجُوهَۚ﴾ مِنْ حَرّه إذَا قُرِّبَ إلَيْهَا ﴿بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ﴾ هُوَ ﴿وَسَاۤءَتۡ﴾ أَيْ النَّار ﴿مُرۡتَفَقًا ٢٩﴾ تَمْيِيز مَنْقُول عَنْ الْفَاعِل أَيْ قَبُحَ مُرْتَفَقهَا وَهُوَ مُقَابِل لِقَوْلِهِ الْآتِي فِي الْجَنَّة {وَحَسُنَتۡ مُرۡتَفَقࣰا} وَإِلَّا فَأَيّ ارْتِفَاق فِي النَّار