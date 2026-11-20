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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 27
Al-Kahf
27
18:27
واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ٢٧
وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًۭا ٢٧
وَٱتۡلُ
ﳉ
مَآ
ﳊ
أُوحِيَ
ﳋ
إِلَيۡكَ
ﳌ
مِن
ﳍ
كِتَابِ
ﳎ
رَبِّكَۖ
ﳏﳐ
لَا
ﳑ
مُبَدِّلَ
ﳒ
لِكَلِمَٰتِهِۦ
ﳓ
وَلَن
ﳔ
تَجِدَ
ﳕ
مِن
ﳖ
دُونِهِۦ
ﳗ
مُلۡتَحَدٗا
ﳘ
٢٧
ﳙ
Lexo çka të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd! Nuk ka kush që mund t’i ndryshojë fjalët e Tij dhe pos Tij, nuk mund të gjesh stehim.
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Tafsir Fathul Majid
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