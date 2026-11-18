Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 20
Al-Kahf
20
18:20
انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ٢٠
إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٢٠
إِنَّهُمۡ
ﳀ
إِن
ﳁ
يَظۡهَرُواْ
ﳂ
عَلَيۡكُمۡ
ﳃ
يَرۡجُمُوكُمۡ
ﳄ
أَوۡ
ﳅ
يُعِيدُوكُمۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
مِلَّتِهِمۡ
ﳈ
وَلَن
ﳉ
تُفۡلِحُوٓاْ
ﳊ
إِذًا
ﳋ
أَبَدٗا
ﳌ
٢٠
ﳍ
Pse, nëse ata (të qytetit) kuptojnë për ju, do t’ju mbysin me gurë, ose do t’ju kthejnë në fenë e tyre, e atëherë kurr nuk keni për të shpëtuar.
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.