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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 19
Al-Kahf
19
18:19
وكذالك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قايل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هاذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ١٩
وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌۭ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۢ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًۭا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍۢ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩
وَكَذَٰلِكَ
ﲖ
بَعَثۡنَٰهُمۡ
ﲗ
لِيَتَسَآءَلُواْ
ﲘ
بَيۡنَهُمۡۚ
ﲙﲚ
قَالَ
ﲛ
قَآئِلٞ
ﲜ
مِّنۡهُمۡ
ﲝ
كَمۡ
ﲞ
لَبِثۡتُمۡۖ
ﲟﲠ
قَالُواْ
ﲡ
لَبِثۡنَا
ﲢ
يَوۡمًا
ﲣ
أَوۡ
ﲤ
بَعۡضَ
ﲥ
يَوۡمٖۚ
ﲦﲧ
قَالُواْ
ﲨ
رَبُّكُمۡ
ﲩ
أَعۡلَمُ
ﲪ
بِمَا
ﲫ
لَبِثۡتُمۡ
ﲬ
فَٱبۡعَثُوٓاْ
ﲭ
أَحَدَكُم
ﲮ
بِوَرِقِكُمۡ
ﲯ
هَٰذِهِۦٓ
ﲰ
إِلَى
ﲱ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲲ
فَلۡيَنظُرۡ
ﲳ
أَيُّهَآ
ﲴ
أَزۡكَىٰ
ﲵ
طَعَامٗا
ﲶ
فَلۡيَأۡتِكُم
ﲷ
بِرِزۡقٖ
ﲸ
مِّنۡهُ
ﲹ
وَلۡيَتَلَطَّفۡ
ﲺ
وَلَا
ﲻ
يُشۡعِرَنَّ
ﲼ
بِكُمۡ
ﲽ
أَحَدًا
ﲾ
١٩
ﲿ
Ashtu (sikurse i vumë në gjumë) i zgjuam ata që të pyesin njëri-tjetrin (se sa kanë fjetur). Njëri prej tyre foli e tha: “Sa keni ndejur?” Ata thanë:” Kemi ndejur një ditë ose një pjesë të ditës!” Disa thanë: “Zoti juaj e di më së miri se sa keni ndejur, prandaj dërgonie njërin prej jush me këtë argjend (monedhë argjendi) në qytet, e të zgjedhë ushqim më të mirë, e t’ju sjellë atë juve dhe le të ketë shumë kujdes e të mos i japë të kuptojë askujt për ju”.
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