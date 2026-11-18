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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 17
Al-Kahf
17
18:17
۞ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذالك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ١٧
۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍۢ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّۭا مُّرْشِدًۭا ١٧
۞ وَتَرَى
ﱕ ﱖ
ٱلشَّمۡسَ
ﱗ
إِذَا
ﱘ
طَلَعَت
ﱙ
تَّزَٰوَرُ
ﱚ
عَن
ﱛ
كَهۡفِهِمۡ
ﱜ
ذَاتَ
ﱝ
ٱلۡيَمِينِ
ﱞ
وَإِذَا
ﱟ
غَرَبَت
ﱠ
تَّقۡرِضُهُمۡ
ﱡ
ذَاتَ
ﱢ
ٱلشِّمَالِ
ﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
فِي
ﱥ
فَجۡوَةٖ
ﱦ
مِّنۡهُۚ
ﱧﱨ
ذَٰلِكَ
ﱩ
مِنۡ
ﱪ
ءَايَٰتِ
ﱫ
ٱللَّهِۗ
ﱬﱭ
مَن
ﱮ
يَهۡدِ
ﱯ
ٱللَّهُ
ﱰ
فَهُوَ
ﱱ
ٱلۡمُهۡتَدِۖ
ﱲﱳ
وَمَن
ﱴ
يُضۡلِلۡ
ﱵ
فَلَن
ﱶ
تَجِدَ
ﱷ
لَهُۥ
ﱸ
وَلِيّٗا
ﱹ
مُّرۡشِدٗا
ﱺ
١٧
ﱻ
Dhe ti e shihje diellin kur lindte bartej prej shpellës së tyre nga ana e djathtë, e kur perëndonte largohej nga ata nga ana e majtë, e ata ishin në një vend të gjerë të saj. Kjo ishte një nga argumentet e All-llahut. Atë që e udhëzon All-llahu, ai vërtet është udhëzuar, e atë që e humb, ti nuk do të gjejsh për të ndihmës që do ta udhëzonte.
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