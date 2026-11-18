Аллах защитил их от жаркого зноя и укрыл в пещере. На восходе солнце обходило их пещеру справа, а на закате оно обходило ее слева, благодаря чему пещера всегда оставалась прохладной, и жара не причиняла вреда телам спящих отроков. Они спали в самом широком и открытом месте пещеры, и это позволяло ветрам очищать их тела от всего неприятного. В середине пещеры они не испытывали стеснения, и это обстоятельство было немало важным, потому что они проспали в ней очень долго. Все это было одним из знамений Аллаха и свидетельствовало о всемогуществе и милости Господа, который внял молитвам отроков и повел их прямым путем. Воистину, этим путем следует только тот, кого ведет Аллах, ибо невозможно встать на прямой путь вопреки Его воле. Он один ведет людей прямым путем и указывает им на все, что приносит пользу как при жизни на земле, так и после смерти. Если же Он вводит человека в заблуждение, то никто не может помочь ему стать праведным и обрести счастье и благополучие. Аллах приговаривает нечестивцев к заблуждению, и никто не способен отменить этот приговор.