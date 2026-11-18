Вы покинули свой народ и отреклись от его религии, а теперь вам надо сделать все возможное для того, чтобы спастись от них. У вас нет возможности сражаться против них, а если вы вернетесь к ним, то они не позволят вам исповедовать другую религию. Посему спрячьтесь в пещере, и Господь одарит вас милостью и окажет вам помощь. Ранее мы уже упомянули о том, что юноши обратились к Аллаху со словами: «Господь наш! Даруй нам от Себя милость и устрой наше дело наилучшим образом» (18:10). Они признали свою слабость, обратились за помощью к Аллаху, положились на Его поддержку и твердо уверовали в то, что Он непременно ответит на их молитвы. И, конечно же, Он одарил их Своей милостью и покровительствовал им в благом начинании. Он сохранил их тела и веру, сделал их знамением для остальных людей и почтил их доброй славой, что было свидетельством Его милости по отношению к юным отрокам. Наряду с этим Он облегчил их пребывание в пещере и обезопасил их самым совершенным образом. Вот почему далее Всевышний сказал: