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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 14
Al-Kahf
14
18:14
وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الاها لقد قلنا اذا شططا ١٤
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا۟ مِن دُونِهِۦٓ إِلَـٰهًۭا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًۭا شَطَطًا ١٤
وَرَبَطۡنَا
ﲮ
عَلَىٰ
ﲯ
قُلُوبِهِمۡ
ﲰ
إِذۡ
ﲱ
قَامُواْ
ﲲ
فَقَالُواْ
ﲳ
رَبُّنَا
ﲴ
رَبُّ
ﲵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲶ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
لَن
ﲸ
نَّدۡعُوَاْ
ﲹ
مِن
ﲺ
دُونِهِۦٓ
ﲻ
إِلَٰهٗاۖ
ﲼﲽ
لَّقَدۡ
ﲾ
قُلۡنَآ
ﲿ
إِذٗا
ﳀ
شَطَطًا
ﳁ
١٤
ﳂ
Edhe i forcuam zemrat e tyre (i bëmë të qëndrueshëm) sa që kur ngritën thanë: “Zoti ynë është Zoti i qiejve e i tokës, nuk adhurojmë ndonjë zot tjetër pos Tij, e Ne atyre edhe më ua shtuam bindjen.
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