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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 13
Al-Kahf
13
18:13
نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى ١٣
نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَـٰهُمْ هُدًۭى ١٣
نَّحۡنُ
ﲡ
نَقُصُّ
ﲢ
عَلَيۡكَ
ﲣ
نَبَأَهُم
ﲤ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﲥﲦ
إِنَّهُمۡ
ﲧ
فِتۡيَةٌ
ﲨ
ءَامَنُواْ
ﲩ
بِرَبِّهِمۡ
ﲪ
وَزِدۡنَٰهُمۡ
ﲫ
هُدٗى
ﲬ
١٣
ﲭ
Ne po të rrëfejmë saktë çështjen e tyre. Ata ishin disa djelmosha, kishin besuar Zotin e tyre, e Ne atyre edhe më ua shtuam bindjen.
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