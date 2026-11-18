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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 11
Al-Kahf
11
18:11
فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ١١
فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًۭا ١١
فَضَرَبۡنَا
ﲏ
عَلَىٰٓ
ﲐ
ءَاذَانِهِمۡ
ﲑ
فِي
ﲒ
ٱلۡكَهۡفِ
ﲓ
سِنِينَ
ﲔ
عَدَدٗا
ﲕ
١١
ﲖ
Ne u vumë mbulojë mbi veshët e tyre (i vumë në gjumë) në shpellë për disa vite me rradhë.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.