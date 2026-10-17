Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 101
Al-Kahf
101
18:101
الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ١٠١
ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِى غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا۟ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠١
ٱلَّذِينَ
ﱧ
كَانَتۡ
ﱨ
أَعۡيُنُهُمۡ
ﱩ
فِي
ﱪ
غِطَآءٍ
ﱫ
عَن
ﱬ
ذِكۡرِي
ﱭ
وَكَانُواْ
ﱮ
لَا
ﱯ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱰ
سَمۡعًا
ﱱ
١٠١
ﱲ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.