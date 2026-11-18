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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Aja 10
Al-Kahf
10
18:10
اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيي لنا من امرنا رشدا ١٠
إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًۭ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًۭا ١٠
إِذۡ
ﱾ
أَوَى
ﱿ
ٱلۡفِتۡيَةُ
ﲀ
إِلَى
ﲁ
ٱلۡكَهۡفِ
ﲂ
فَقَالُواْ
ﲃ
رَبَّنَآ
ﲄ
ءَاتِنَا
ﲅ
مِن
ﲆ
لَّدُنكَ
ﲇ
رَحۡمَةٗ
ﲈ
وَهَيِّئۡ
ﲉ
لَنَا
ﲊ
مِنۡ
ﲋ
أَمۡرِنَا
ﲌ
رَشَدٗا
ﲍ
١٠
ﲎ
Kur djelmoshat u strehuan në shpellë e thanë: O Zoti ynë, na dhuro nga ana Jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim të drejtë në tërë çështjen tonë!”
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Tafsir Fathul Majid
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