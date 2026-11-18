Господи! Укрепи наши сердца, избавь нас от зла и помоги нам обрести благо. Наставь нас на прямой путь и одари нас правой верой и мирским благополучием. Из всего сказанного следует, что молодые люди не только спрятались в укромном месте и сделали все возможное для того, чтобы избежать искушения, но и смиренно обратились к Аллаху с мольбой облегчить им судьбу. Они не полагались на самих себя и не возлагали надежд на помощь других творений, и поэтому Аллах внял их молитвам и повел их путем, о котором они даже не подозревали. Всевышний сказал: