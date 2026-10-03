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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Inshiqaq Aja 5
Al-Inshiqaq
5
84:5
واذنت لربها وحقت ٥
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ٥
وَأَذِنَتۡ
ﱤ
لِرَبِّهَا
ﱥ
وَحُقَّتۡ
ﱦ
٥
ﱧ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.