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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Inshiqaq Aja 4
Al-Inshiqaq
4
84:4
والقت ما فيها وتخلت ٤
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ٤
وَأَلۡقَتۡ
ﱟ
مَا
ﱠ
فِيهَا
ﱡ
وَتَخَلَّتۡ
ﱢ
٤
ﱣ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.