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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Inshiqaq Aja 24
Al-Inshiqaq
24
84:24
فبشرهم بعذاب اليم ٢٤
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٤
فَبَشِّرۡهُم
ﳌ
بِعَذَابٍ
ﳍ
أَلِيمٍ
ﳎ
٢٤
ﳏ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.