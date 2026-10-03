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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Inshiqaq Aja 23
Al-Inshiqaq
23
84:23
والله اعلم بما يوعون ٢٣
وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٢٣
وَٱللَّهُ
ﳇ
أَعۡلَمُ
ﳈ
بِمَا
ﳉ
يُوعُونَ
ﳊ
٢٣
ﳋ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.