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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Inshiqaq Aja 19
Al-Inshiqaq
19
84:19
لتركبن طبقا عن طبق ١٩
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍۢ ١٩
لَتَرۡكَبُنَّ
ﲯ
طَبَقًا
ﲰ
عَن
ﲱ
طَبَقٖ
ﲲ
١٩
ﲳ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.