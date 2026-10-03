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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Inshiqaq Aja 18
Al-Inshiqaq
18
84:18
والقمر اذا اتسق ١٨
وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ١٨
وَٱلۡقَمَرِ
ﲫ
إِذَا
ﲬ
ٱتَّسَقَ
ﲭ
١٨
ﲮ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.