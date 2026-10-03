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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Inshiqaq Aja 16
Al-Inshiqaq
16
84:16
فلا اقسم بالشفق ١٦
فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ١٦
فَلَآ
ﲣ
أُقۡسِمُ
ﲤ
بِٱلشَّفَقِ
ﲥ
١٦
ﲦ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.