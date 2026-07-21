Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
21
76:21
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٢١
عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌۭ وَإِسْتَبْرَقٌۭ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍۢ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًۭا طَهُورًا ٢١
عَٰلِيَهُمۡ
ثِيَابُ
سُندُسٍ
خُضۡرٞ
وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ
وَحُلُّوٓاْ
أَسَاوِرَ
مِن
فِضَّةٖ
وَسَقَىٰهُمۡ
رَبُّهُمۡ
شَرَابٗا
طَهُورًا
٢١
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{رازاندنهوهى بهههشتییهكان} [
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ
] وه جلو بهرگیشیان پێ ئهدرێ له حهریرێكی سهوزه (سُنْدُسٍ) حهریرێكی تهنك و ناسك و سهوزه [
وَإِسْتَبْرَقٌ
] حهریرێكی ئهستوورو گهشاوهیه، كه ئهووترێ سوندوسهكه: پۆشاكی ژێرهوهیه لهبهر ئهوهی تهنك و ناسكه، وه ئیستهبڕهقهكه كه ئهستوورهو بریقهداره پۆشاكی دهرهوهیهو ههردووكی له حهریرهو سهوزه [
وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ
] وه بهههشتییهكان بازنیشیان له دهست ئهكرێ له زیوه، ئهمه سیفهتی چاكهكارانه، بهڵام ئهوانهی كه پێشهنگ و (موقهڕهبن) هى ئهوان له ئاڵتوونه [
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١)
] له ڕووی ڕووكهشی و دهرهوه خوای گهوره بهو شێوهیه پاكی كردونهتهو ڕازاندونێتهوه، وه بۆ پاككردنهوهى ناوهوهیان خوای گهوره خواردنهوهیهكی پاككهرهوهیان پێ ئهبهخشێ كه له حهسوودی و ڕق و كینهو ئێش و ئازارو ههموو ڕهوشتێكی خراپ پاكیان ئهكاتهوه.