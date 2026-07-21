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Al-Insan
13
76:13
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
عَلَى
ٱلۡأَرَآئِكِۖ
لَا
يَرَوۡنَ
فِيهَا
شَمۡسٗا
وَلَا
زَمۡهَرِيرٗا
١٣
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿مُّتَّكِـِٔینَ﴾ حال من مرفوع أدخلوها المقدر ﴿فِیهَا عَلَى ٱلۡأَرَاۤىِٕكِۖ﴾ السرر في الحجال ﴿لَا یَرَوۡنَ﴾ لا يجدون حال ثانية ﴿فِیهَا شَمۡسࣰا وَلَا زَمۡهَرِیرࣰا ١٣﴾ لا حرا ولا بردا وقيل الزمهرير القمر فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر