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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Infitar Aja 17
Al-Infitar
17
82:17
وما ادراك ما يوم الدين ١٧
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٧
وَمَآ
ﲍ
أَدۡرَىٰكَ
ﲎ
مَا
ﲏ
يَوۡمُ
ﲐ
ٱلدِّينِ
ﲑ
١٧
ﲒ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.