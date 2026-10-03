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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Infitar Aja 12
Al-Infitar
12
82:12
يعلمون ما تفعلون ١٢
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢
يَعۡلَمُونَ
ﱶ
مَا
ﱷ
تَفۡعَلُونَ
ﱸ
١٢
ﱹ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.