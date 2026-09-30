Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Hadid Aja 5
Al-Hadid
5
57:5
له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور ٥
لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥
لَّهُۥ
ﱩ
مُلۡكُ
ﱪ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱫ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱬﱭ
وَإِلَى
ﱮ
ٱللَّهِ
ﱯ
تُرۡجَعُ
ﱰ
ٱلۡأُمُورُ
ﱱ
٥
ﱲ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.