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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Hadid Aja 3
Al-Hadid
3
57:3
هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ٣
هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٣
هُوَ
ﳃ
ٱلۡأَوَّلُ
ﳄ
وَٱلۡأٓخِرُ
ﳅ
وَٱلظَّٰهِرُ
ﳆ
وَٱلۡبَاطِنُۖ
ﳇﳈ
وَهُوَ
ﳉ
بِكُلِّ
ﳊ
شَيۡءٍ
ﳋ
عَلِيمٌ
ﳌ
٣
ﳍ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.