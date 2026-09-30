Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Hadid Aja 2
Al-Hadid
2
57:2
له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ٢
لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ٢
لَهُۥ
ﲵ
مُلۡكُ
ﲶ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲷ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲸﲹ
يُحۡيِۦ
ﲺ
وَيُمِيتُۖ
ﲻﲼ
وَهُوَ
ﲽ
عَلَىٰ
ﲾ
كُلِّ
ﲿ
شَيۡءٖ
ﳀ
قَدِيرٌ
ﳁ
٢
ﳂ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.