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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Hadid Aja 11
Al-Hadid
11
57:11
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم ١١
مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًۭا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌۭ كَرِيمٌۭ ١١
مَّن
ﳟ
ذَا
ﳠ
ٱلَّذِي
ﳡ
يُقۡرِضُ
ﳢ
ٱللَّهَ
ﳣ
قَرۡضًا
ﳤ
حَسَنٗا
ﳥ
فَيُضَٰعِفَهُۥ
ﳦ
لَهُۥ
ﳧ
وَلَهُۥٓ
ﳨ
أَجۡرٞ
ﳩ
كَرِيمٞ
ﳪ
١١
ﳫ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.