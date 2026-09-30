Что мешает вам расходовать имущество на пути Аллаха и тратить его на благие цели? Что заставляет вас скупиться, тем более что вы знаете о том, что все богатство в конце концов достанется одному Аллаху? Вы лишитесь всего, что имеете, и все как один покинете этот мир, а богатство перейдет в руки своего истинного хозяина - Всеблагого и Всевышнего Аллаха. Посему не скупитесь и творите добрые дела, используйте свой шанс, пока богатство Аллаха еще находится в ваших руках. Затем Всевышний упомянул о том, что одни праведные дела превосходят другие в зависимости от обстоятельств, а божественная мудрость определяет степень их превосходства. Мусульмане, которые делали пожертвования и сражались на пути Аллаха до победы над язычниками, лучше тех мусульман, которые делали пожертвования и сражались после этой победы. Победа, о которой идет речь в аяте, - это Худейбийский мир, который посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заключил с мекканскими язычниками. Этот мирный договор был величайшей победой в истории ислама. Он позволил мусульманам открыто общаться с неверующими и беспрепятственно распространять религию. После этого события люди стали толпами принимать религию Аллаха, и ислам обрел величие и могущество. До этой победы мусульмане имели возможность проповедовать ислам только в Медине и окрестных поселениях, а правоверные в Мекке и других городах жили в страхе и подвергались гонениям. Поэтому те сподвижники Пророка, которые обратились в ислам и сражались на пути Аллаха до Худейбийского мира, получат более прекрасное вознаграждение и займут более славное место в Раю, нежели те, которые уверовали и не жалели на пути Аллаха своих жизней и своего богатства после подписания мирного договора. И действительно, большинство самых славных сподвижников Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, уверовало до Худейбийского мира. А поскольку обычно превосходство одних подразумевает унижение других, Всевышний Аллах обещал ввести в Райские сады каждого, кто уверовал и сражался на Его пути. Это - ярчайшее свидетельство превосходства сподвижников Посланника. Да будет доволен всеми ими Аллах! Он засвидетельствовал их искреннюю веру и обещал им Рай. Он ведает о людских деяниях и воздаст каждому человеку только за то, что он совершил. Затем Аллах вдохновил Своих рабов на пожертвование средств на священную борьбу, потому что борьба с врагами религии во многом зависит от пожертвований мусульман и средств, потраченных на ее подготовку. Всевышний сказал: