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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Buruj Aja 1
Al-Buruj
1
85:1
والسماء ذات البروج ١
وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١
وَٱلسَّمَآءِ
ﱋ
ذَاتِ
ﱌ
ٱلۡبُرُوجِ
ﱍ
١
ﱎ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.