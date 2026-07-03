Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
002

2. Sura Al-Baqarah

The Cow

Lexo dhe dëgjo Suren Al-Baqarah me përkthim, tefsir, recitim audio, kuptim fjalë për fjalë dhe transliterim. Përkthim nga Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

Në emër të Allahut - Mëshirëplotit, Mëshirëplotit
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tefsiret
Mësimet
Reflektime