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Tefsir: Al-Baqarah 2:76
Al-Baqarah
76
2:76
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ٧٦
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٦
وَإِذَا
ﳆ
لَقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِينَ
ﳈ
ءَامَنُواْ
ﳉ
قَالُوٓاْ
ﳊ
ءَامَنَّا
ﳋ
وَإِذَا
ﳌ
خَلَا
ﳍ
بَعۡضُهُمۡ
ﳎ
إِلَىٰ
ﳏ
بَعۡضٖ
ﳐ
قَالُوٓاْ
ﳑ
أَتُحَدِّثُونَهُم
ﳒ
بِمَا
ﳓ
فَتَحَ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
عَلَيۡكُمۡ
ﳖ
لِيُحَآجُّوكُم
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
عِندَ
ﳙ
رَبِّكُمۡۚ
ﳚﳛ
أَفَلَا
ﳜ
تَعۡقِلُونَ
ﳝ
٧٦
ﳞ
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Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا لَقُوا۟﴾ أي منافقوا اليهود ﴿ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ قَالُوۤا۟ ءَامَنَّا﴾ بأن محمد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيّ وَهُوَ الْمُبَشَّر بِهِ فِي كِتَابنَا ﴿وَإِذَا خَلَا﴾ رَجَعَ ﴿بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضࣲ قَالُوۤا۟﴾ أَيْ رُؤَسَاؤُهُمْ الَّذِينَ لَمْ يُنَافِقُوا لِمَنْ نَافَقَ ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم﴾ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَیۡكُمۡ﴾ أَيْ عَرَّفَكُمْ فِي التَّوْرَاة مِنْ نَعْت مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿لِیُحَاۤجُّوكُم﴾ لِيُخَاصِمُوكُمْ وَاللَّام لِلصَّيْرُورَةِ ﴿بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمۡۚ﴾ فِي الْآخِرَة وَيُقِيمُوا عَلَيْكُمْ الْحُجَّة فِي تَرْك اتِّبَاعه مَعَ عِلْمكُمْ بِصِدْقِهِ ﴿أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٧٦﴾ أَنَّهُمْ يُحَاجُّونَكُمْ إذَا حَدَّثْتُمُوهُمْ فَتَنْتَهُوا