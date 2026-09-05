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Tefsir: Al-Baqarah 2:65
Al-Baqarah
65
2:65
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسيين ٦٥
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ ٦٥
وَلَقَدۡ
ﱹ
عَلِمۡتُمُ
ﱺ
ٱلَّذِينَ
ﱻ
ٱعۡتَدَوۡاْ
ﱼ
مِنكُمۡ
ﱽ
فِي
ﱾ
ٱلسَّبۡتِ
ﱿ
فَقُلۡنَا
ﲀ
لَهُمۡ
ﲁ
كُونُواْ
ﲂ
قِرَدَةً
ﲃ
خَٰسِـِٔينَ
ﲄ
٦٥
ﲅ
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 2:64 deri në 2:65
О сыны Исраила! Помните о том, как Мы заключили с вами суровый завет. Мы устрашили вас и подняли над вами гору, а затем вам было велено крепко придерживаться Торы, усердно выполнять ее предписания и терпеливо повиноваться Аллаху. Вам было велено читать и изучать ниспосланное откровение, дабы вы остерегались наказания Аллаха и Его гнева и были богобоязненны. Однако вы отвернулись от этого ясного заверения и обрекли себя на величайшие муки, и если бы не милость Аллаха к вам, то вы непременно оказались бы в убытке.