Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-Baqarah 2:49
Al-Baqarah
49
2:49
واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٤٩
وَإِذْ نَجَّيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌۭ ٤٩
وَإِذۡ
ﱁ
نَجَّيۡنَٰكُم
ﱂ
مِّنۡ
ﱃ
ءَالِ
ﱄ
فِرۡعَوۡنَ
ﱅ
يَسُومُونَكُمۡ
ﱆ
سُوٓءَ
ﱇ
ٱلۡعَذَابِ
ﱈ
يُذَبِّحُونَ
ﱉ
أَبۡنَآءَكُمۡ
ﱊ
وَيَسۡتَحۡيُونَ
ﱋ
نِسَآءَكُمۡۚ
ﱌﱍ
وَفِي
ﱎ
ذَٰلِكُم
ﱏ
بَلَآءٞ
ﱐ
مِّن
ﱑ
رَّبِّكُمۡ
ﱒ
عَظِيمٞ
ﱓ
٤٩
ﱔ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{هەندێك لە بەخششەكانی خوای گەورە بۆ بەنی ئیسرائیل} [
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
] وه ئهی بهنی ئیسرائیل یادی نیعمهتهكانی من بكهنهوه لهسهرتان كاتێك كه ڕزگارم كردن له فیرعهون و دارو دهستهكهی [
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
] كه ئهوان خراپترین و سهختترین سزای ئێوهیان ئهداو پێیان ئهچهشتن [
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
] كوڕانتانیان سهرئهبڕی و ئافرهتهكانیان ئههێشتهوه بۆ خزمهتكاری [
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩)
] ئهلهم شتهیشدا تاقیكردنهوهیهكی گهوره ههیه له پهروهردگارهوه، یاخود ئهم رزگاركردنه نیعمهتی خوای گهوره بوو بهسهر ئێوهوه تا دهركهوێت تا چ ڕادهیهك شوكرو تاعهتی خوای گهوره ئهكهن.